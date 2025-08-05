В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную станцию: там произошел пожар

После ночной атаки ударных дронов в Ростовской области РФ вспыхнул пожар на территории железнодорожной станции Тацинская.

Об этом пишет телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Атака дронов на Ростовскую область

Так, журналисты ASTRA геолокализовали кадры очевидцев — они действительно сняты на станции Тацинская возле красной водонапорной башни. По месту пожара виден элеватор.

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Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что на станице Тацинская вспыхнул навес во дворе частного дома.

Слюсарь уверяет, что российские военные отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив дроны в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

По его словам, на хуторе Верхнетоловка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидировали.

— В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушили. Никто из людей не пострадал, — заявил Юрий Слюсар.

Российское Минобороны сообщило, что этой ночью над территорией РФ сбили 24 ударных беспилотника: 13 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Смоленской области.

3 августа ночью ударные дроны атаковали НПЗ в Нижегородской области. Там вспыхнул масштабный пожар.

3 августа ночью в российском городе Адлер Краснодарского края также было громко — ударные дроны атаковали нефтебазу.

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