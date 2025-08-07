Советники по безопасности провели очень подробную беседу, нам нужен достойный мир — Зеленский

Советники по безопасности провели довольно долгий и очень подробный разговор, чтобы остановить убийства и обеспечить длительный мир.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 7 августа после доклада украинской команды.

Зеленский о работе над обеспечением мира

— Только что наша команда доложила мне, что советники по безопасности провели довольно долгий разговор, очень подробный. В разговоре участвовал весомый состав участников. Это важно, — считает Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех за работу, искреннее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир.

Во время беседы они договорились завтра продолжить, ведь нужно проработать еще много моментов, подчеркнул глава государства.

— Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир, — резюмировал Владимир Зеленский.

Недавно в Кремле заявили о достигнутых договоренностях относительно встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая может состояться на следующей неделе.

Факты ICTV спросили у политолога Владимира Фесенко о том, почему активизировались переговоры, какая может быть роль Киева, какие риски несет такой формат, зачем Путину встреча с Трампом сейчас и чем это грозит Украине.

