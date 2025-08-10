Каллас созывает встречу глав МИД накануне саммита Трампа и Путина
- Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией по войне должно учитывать интересы Украины и ЕС.
- 11 августа Каллас созывает встречу министров иностранных дел ЕС.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что любая договоренность между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны должна обязательно включать Украину и Евросоюз.
Об этом пишет Reuters.
Соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС
Каллас подчеркнула, что в понедельник, 11 августа, планирует созвать встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения дальнейших шагов.
— США имеют силу принудить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы, — сказала Каллас.
Она подчеркнула, что при работе над достижением устойчивого и справедливого мира нужно руководствоваться международным правом.
— Поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине, — отметила дипломат.
Каллас предостерегла от рисков новой агрессии со стороны РФ.
— Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы, — добавила она.
Она также сообщила, что министры обсудят ситуацию в Газе.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Путина запланирована на 15 августа и должна состояться на Аляске.
По данным СМИ, Вашингтон и Москва якобы стремятся достичь договоренности о прекращении боевых действий в Украине, которая может фактически закрепить контроль России над частью оккупированных территорий.
Владимир Зеленский отметил, что территориальный вопрос прописан в Конституции Украины и украинцы не будут отдавать земли россиянам.
— Дарить землю украинцы не будут, — подчеркнул президент в субботу, 9 августа.