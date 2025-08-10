Каллас созывает встречу глав МИД накануне саммита Трампа и Путина

Главное Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией по войне должно учитывать интересы Украины и ЕС.

11 августа Каллас созывает встречу министров иностранных дел ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что любая договоренность между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны должна обязательно включать Украину и Евросоюз.

Об этом пишет Reuters.

Соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС

Каллас подчеркнула, что в понедельник, 11 августа, планирует созвать встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения дальнейших шагов.

Сейчас смотрят

— США имеют силу принудить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы, — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что при работе над достижением устойчивого и справедливого мира нужно руководствоваться международным правом.

— Поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине, — отметила дипломат.

Каллас предостерегла от рисков новой агрессии со стороны РФ.

— Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы, — добавила она.

Она также сообщила, что министры обсудят ситуацию в Газе.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Путина запланирована на 15 августа и должна состояться на Аляске.

По данным СМИ, Вашингтон и Москва якобы стремятся достичь договоренности о прекращении боевых действий в Украине, которая может фактически закрепить контроль России над частью оккупированных территорий.

Владимир Зеленский отметил, что территориальный вопрос прописан в Конституции Украины и украинцы не будут отдавать земли россиянам.

— Дарить землю украинцы не будут, — подчеркнул президент в субботу, 9 августа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.