Саммит Путина и Трампа на Аляске: Кремль хочет Донбасс в обмен на перемирие — WP

15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington post.

Путин хочет Донбасс в обмен на прекращение огня — Киев и ЕС против

Это станет первым визитом российского лидера в Соединенные Штаты за пределами Генассамблеи ООН с 2007 года. Саммит уже вызвал острую реакцию как в Украине, так и среди европейских партнеров из-за условий, которые Кремль пытается выдвинуть в обмен на прекращение войны.

По данным источников, ознакомленных с ходом переговоров, Россия готова пойти на временное прекращение огня, если Украина откажется от территорий Донецкой и Луганской областей. При этом Москва не предлагает вернуть оккупированные районы Херсонщины и Запорожской области, которые обеспечивают сухопутный коридор к аннексированному Крыму.

Предложение не содержит никаких гарантий, что Россия не возобновит наступление после заключения соглашения. Эксперты считают, что речь идет о тактической паузе, которая позволит Кремлю укрепить контроль над оккупированными территориями и подготовиться к новой фазе войны.

Реакция Украины и Европы: что известно

Президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок, напомнив, что передача земель агрессору запрещена Конституцией Украины. Он подчеркнул, что обмен украинской территории на украинскую лишь создает удобные условия для возобновления войны со стороны России.

Лидеры ведущих стран ЕС и НАТО — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши — вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением, в котором отметили: любые переговоры возможны только после полного прекращения огня, а не как условие или предмет торга со стороны Москвы.

Позиция США: что известно

Источники Reuters сообщают, что Белый дом пока готовит только двустороннюю встречу Путина и Трампа, хотя президент США открыт и к трехстороннему формату с участием Зеленского. Ранее Трамп заявлял, что план урегулирования предусматривает некоторый обмен территориями на благо обеих сторон. Это заявление вызвало беспокойство в Киеве, ведь может свидетельствовать о готовности Вашингтона согласиться на компромиссы, неприемлемые для Украины.

Эксперты считают, что главная цель Кремля — показать Украину и Европу препятствиями на пути к мирному плану Трампа и сместить ответственность за затягивание войны. Украинские власти предупреждают, что любые соглашения без участия Киева будут мертвыми решениями и не приведут к настоящему миру.

Место проведения саммита имеет особое значение: США купили Аляску у Российской империи в 1867 году за $7,2 млн (примерно 2 цента за акр). Российские чиновники и пропагандисты уже напомнили об этой истории, называя Аляску частью российского наследия. Западные эксперты предупреждают, что такой символизм может быть воспринят как намек на пересмотр границ и изменение территорий, что играет на пользу российским нарративам.

