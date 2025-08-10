Сибига предостерег союзников от любых уступок России

Укр Рус
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что любые уступки России лишь провоцируют новые акты агрессии.

Об этом он написал в соцсети X.

Сибига призвал не задабривать Москву уступками: что известно

Министр отметил, что агрессора невозможно остановить подарками или вознаграждениями.

— Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях, — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами из США и Европы остается преданной идее справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и нормах международного права.

Напомним, европейские страны и Украина подготовили контрпредложение о прекращении огня, которое считают возможной основой для будущих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Также Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску.

Ранее глава британского МИД Дэвид Лемми заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Зеленский отметил, что встреча была конструктивной и позволила учесть как аргументы Украины, так и потенциальные риски.

