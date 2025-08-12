В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за перенасыщения рынка цементом, в результате чего крупнейший российский производитель Цемрос с 1 октября переходит на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Белорусский цемент вытесняет российских производителей

Холдинг Цемрос, объединяющий 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах и принадлежащий прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагает ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины для защиты местных производителей.

Главным виновником перенасыщения рынка называют беларусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама вытесняет российскую продукцию.

За последние пять лет импорт вырос почти в три раза, тогда как внутреннее потребление поднялось менее чем на 16%.

— Иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, вынуждая их сокращать производство, — констатируют отраслевые аналитики.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год, что даст дополнительную загрузку не менее 2 млн тонн для местных мощностей.

Без таких мер в 2025 году рынок может просесть на 10-15% от уровня 2024 года, когда спрос составлял около 67 млн тонн.

Ранее в разведке сообщалось, что компания Цемрос с 1 октября 2025 года переводит офисы и заводы на четырехдневную рабочую неделю.

Такое решение приняли из-за прогнозируемого падения производства цемента на 7,5% (до 51,4 млн тонн) и ожидаемого сокращения потребления как минимум на 12% уже в этом году.

