Між РФ та Білоруссю назріває економічний конфлікт через цемент — розвідка

У Росії назріває економічний конфлікт з Білоруссю через перенасичення ринку цементом, внаслідок чого найбільший російський виробник Цемрос з 1 жовтня переходить на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Білоруський цемент витісняє російських виробників

Холдинг Цемрос, що об’єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар’єрів у 13 регіонах та належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонує обмежити імпорт і ввести п’ятирічні антидемпінгові мита для захисту місцевих виробників.

Зараз дивляться

Головним винуватцем перенасичення ринку називають білоруський цемент, який разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму витісняє російську продукцію.

За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, а внутрішнє споживання піднялося менш ніж на 16%.

— Іноземний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво, – констатують галузеві аналітики.

Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік, що дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей.

Без таких заходів у 2025 році ринок може просісти на 10-15% від рівня 2024 року, коли попит становив близько 67 млн тонн.

Раніше у розвідці повідомляли, що компанія Цемрос з 1 жовтня 2025 року переводить офіси та заводи на чотириденний робочий тиждень.

Таке рішення ухвалили через прогнозоване падіння виробництва цементу на 7,5% (до 51,4 млн тонн) і очікуване скорочення споживання щонайменше на 12% вже цього року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.