Франция, Германия и Британия угрожают Ирану возобновлением санкций
Франция, Германия и Великобритания сообщили ООН о готовности инициировать возобновление санкций против Ирана, если он не возобновит переговоры с США по ядерной программе.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо трех стран.
Страны ЕС могут вернуть санкции против Ирана
В письме министров иностранных дел группы E3 (то есть Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, – Ред.) отмечается, что европейские государства готовы запустить механизм snapback – автоматическое возобновление всех санкций против Ирана.
Это произойдет, если Тегеран не достигнет дипломатического решения до конца августа 2025 года.
Решение должно быть принято за месяц до истечения в октябре срока действия ключевых пунктов ядерного соглашения 2015 года.
Эта договоренность была подписана Ираном с E3, администрацией Барака Обамы, Россией и Китаем и предусматривала значительные ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.
Во время переговоров в Турции в прошлом месяце страны E3 предложили Ирану продлить дедлайн при условии возобновления переговоров с США и сотрудничества с МАГАТЭ до сентября.
Однако во вторник группа сообщила, что их предложение осталось без ответа со стороны Ирана.
— Мы четко дали понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, готовы запустить механизм snapback, — говорится в письме группы E3.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил об исключении европейских государств из будущих ядерных переговоров в случае продления санкций.