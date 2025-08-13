Франция, Германия и Британия угрожают Ирану возобновлением санкций

Франция, Германия и Великобритания сообщили ООН о готовности инициировать возобновление санкций против Ирана, если он не возобновит переговоры с США по ядерной программе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо трех стран.

Страны ЕС могут вернуть санкции против Ирана

В письме министров иностранных дел группы E3 (то есть Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, – Ред.) отмечается, что европейские государства готовы запустить механизм snapback – автоматическое возобновление всех санкций против Ирана.

Сейчас смотрят

Это произойдет, если Тегеран не достигнет дипломатического решения до конца августа 2025 года.

Решение должно быть принято за месяц до истечения в октябре срока действия ключевых пунктов ядерного соглашения 2015 года.

Эта договоренность была подписана Ираном с E3, администрацией Барака Обамы, Россией и Китаем и предусматривала значительные ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.

Во время переговоров в Турции в прошлом месяце страны E3 предложили Ирану продлить дедлайн при условии возобновления переговоров с США и сотрудничества с МАГАТЭ до сентября.

Однако во вторник группа сообщила, что их предложение осталось без ответа со стороны Ирана.

— Мы четко дали понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, готовы запустить механизм snapback, — говорится в письме группы E3.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил об исключении европейских государств из будущих ядерных переговоров в случае продления санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.