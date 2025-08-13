Франція, Німеччина та Велика Британія погрожують Ірану відновленням санкцій
Франція, Німеччина та Велика Британія повідомили ООН про готовність ініціювати відновлення санкцій проти Ірану, якщо він не поновить переговори зі США щодо ядерної програми.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на відповідний лист трьох країн.
Країни ЄС можуть повернути санкції проти Ірану
У листі міністрів закордонних справ групи E3 (тобто Євротрійки, до якої належать Франція, Німеччина та Велика Британія, – Ред.) зазначається, що європейські держави готові запустити механізм “snapback” – автоматичне відновлення всіх санкцій проти Ірану.
Це станеться, якщо Тегеран не досягне дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року.
Рішення має бути ухвалене за місяць до закінчення у жовтні терміну дії ключових пунктів ядерної угоди 2015 року.
Ця домовленість була підписана Іраном з E3, адміністрацією Барака Обами, Росією і Китаєм та передбачала значні обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій.
Під час переговорів у Туреччині минулого місяця країни E3 запропонували Ірану продовжити дедлайн за умови відновлення переговорів зі США та співпраці з МАГАТЕ до вересня.
Однак у вівторок група повідомила, що їхня пропозиція “залишилася без відповіді з боку Ірану”.
— Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Іран не захоче досягти дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року, готові запустити механізм snapback, – йдеться у листі групи E3.
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі попередив про виключення європейських держав з майбутніх ядерних переговорів у разі продовження санкцій.