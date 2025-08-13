РФ готується до випробувань крилатої ракети Буревісник з ядерним зарядом – Reuters

Головне Росія готується до випробувань ракети Буревісник

Випробування проходитимуть на тлі зустрічі Трампа і Путіна

Путін вважає, що ракета недосяжна для ППО

Експерти сумніваються, що ракета надасть РФ якусь перевагу

Росія, ймовірно, готується до випробування нової крилатої ракети Буревісник з ядерною боєголовкою та ядерною установкою.

Про це виданню Reuters заявили двоє американських дослідників і джерело в західних структурах безпеки.

Ракету Буревісник випробовують на полігоні Паньково

Випробування ракети відбувається на тлі підготовки президента РФ Володимира Путіна до переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Україні, які мають відбутися 15 серпня.

Джеффрі Льюїс із каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень імені Мідлбері та Декер Івлет із дослідницько-аналітичної організації CNA, що базується у Вірджинії, дійшли такого висновку окремо, вивчивши супутникові знімки, зроблені останніми тижнями комерційною компанією Planet Labs до вівторка включно.

Вони зазначили, що на фото видно масштабну активність на полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Йдеться про збільшення кількості персоналу та техніки, а також про наявність кораблів і літаків, які брали участь у попередніх випробуваннях ракети 9М730 Буревісник.

– Ми бачимо всю активність на полігоні: величезні обсяги постачання для забезпечення операцій і рух у місці, де безпосередньо запускають ракету, – сказав Льюїс.

Джерело в західних структурах безпеки, яке побажало залишитися неназваним, підтвердило, що Росія готується до випробування Буревісника.

Льюїс припустив, що випробування ракети Буревісник можуть відбутися цього тижня, що потенційно може затьмарити саміт Путін-Трамп на Алясці.

У Білому домі не стали коментувати можливість випробування Буревісника на запит видання. Пентагон, ЦРУ та Міністерство оборони РФ також відмовилися від коментарів.

Що відомо про ракету Буревісник

Путін називає цю зброю “непереможною” для сучасних і перспективних систем ПРО, з майже необмеженою дальністю польоту та непередбачуваною траєкторією. НАТО класифікує її як SSC-X-9 Skyfall.

За словами Льюїса, Івлета та ще двох експертів із контролю над озброєннями, розробка ракети набула для Москви більшого значення після того, як Трамп у січні оголосив про створення американського протиракетного щита Golden Dome.

Втім, багато експертів сумніваються, що ракета здатна гарантовано обходити системи ПРО та надасть Москві принципово нові можливості.

Дослідники зазначають, що підготовка до випробування була запланована задовго до оголошення про зустріч Трампа та Путіна минулого тижня.

Проте, на їхню думку, Путін міг би зупинити підготовчі роботи, знаючи про спостереження американських супутників, щоб продемонструвати готовність завершити війну в Україні та відновити переговори з США з контролю над озброєннями.

Останній договір між США та РФ про обмеження стратегічних ядерних озброєнь завершується 5 лютого.

– Іноді можна прискорити або відкласти графік з політичних міркувань, – пояснив колишній виконувач обов’язків заступника держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Том Кантрімен.

За даними аналітичної групи Nuclear Threat Initiative, Буревісник має невдалу історію випробувань – лише два часткових успіхи з 13 відомих тестів.

