Кто поедет с Путиным на встречу к Трампу: полный список участников делегации

15 августа, в пятницу, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Кремля Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным в США поедут еще пять высокопоставленных чиновников.

Кто войдет в состав делегации России на переговорах на Аляске, читайте в нашем материале.

Переговоры на Аляске: состав делегации РФ

Информацию о составе делегации РФ на встрече Путина и Трампа и о программе визита обнародовал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который также входит в переговорную группу России в диалоге с США по войне в Украине.

Встреча Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени (11:30 по местному времени). Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет в присутствии переводчиков, а затем к разговору присоединятся делегации. Эта часть переговоров будет проходить в формате рабочего завтрака.

Местом встречи станет американская военная база Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.

Кто поедет с Путиным на встречу с Трампом:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

министр обороны Андрей Белоусов;

министр финансов Антон Силуанов;

руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который уже участвовал в переговорах с США в этом году.

Таким образом, от обеих сторон за столом переговоров будет по пять представителей.

Перед началом встречи Путин и Трамп кратко обратятся к присутствующим, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой обсуждений, по заявлению российской стороны, станет война в Украине.

