Кто поедет с Путиным на встречу к Трампу: полный список участников делегации
15 августа, в пятницу, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Кремля Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным в США поедут еще пять высокопоставленных чиновников.
Кто войдет в состав делегации России на переговорах на Аляске, читайте в нашем материале.
Переговоры на Аляске: состав делегации РФ
Информацию о составе делегации РФ на встрече Путина и Трампа и о программе визита обнародовал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который также входит в переговорную группу России в диалоге с США по войне в Украине.
Встреча Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени (11:30 по местному времени). Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет в присутствии переводчиков, а затем к разговору присоединятся делегации. Эта часть переговоров будет проходить в формате рабочего завтрака.
Местом встречи станет американская военная база Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Кто поедет с Путиным на встречу с Трампом:
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр финансов Антон Силуанов;
- руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который уже участвовал в переговорах с США в этом году.
Таким образом, от обеих сторон за столом переговоров будет по пять представителей.
Перед началом встречи Путин и Трамп кратко обратятся к присутствующим, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой обсуждений, по заявлению российской стороны, станет война в Украине.