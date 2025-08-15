Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.

Хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа: повний список учасників делегації

хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа
Фото: Факти ICTV

15 серпня, у п’ятницю, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із лідером Кремля Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска. Разом із російським президентом Володимиром Путіним до США поїдуть ще п’ятеро високопосадовців.

Хто увійде до складу делегації Росії на перемовинах на Алясці читайте в нашому матеріалі.

Перемовини на Алясці: склад делегації РФ

Інформацію про склад делегації РФ на зустрічі Путіна і Трампа та програму візиту оприлюднив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, який також входить до переговорної групи Росії у діалозі зі США щодо війни в Україні.

Зустріч Путіна та Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом (11:30 за місцквим часом). Спершу лідери поспілкуються тет-а-тет у присутності перекладачів, а потім до розмови долучаться делегації. Ця частина переговорів відбуватиметься у форматі робочого сніданку.

Місцем зустрічі стане американська військова база Елмендорф-Річардсон у штаті Аляска.

Хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа: склад делегації РФ Фото 1

Анкоридж, Аляска на карті. Фото: Факти ICTV

Хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа:

  • міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
  • помічник президента РФ Юрій Ушаков;
  • міністр оборони Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів Антон Силуанов;
  • керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який уже брав участь у цьогорічних переговорах із США.

Таким чином, з обох сторін за столом перемовин буде по п’ять представників.

Перед початком зустрічі Путін і Трамп коротко звернуться до присутніх, а за її підсумками проведуть спільну пресконференцію. Центральною темою обговорень, за заявою російської сторони, стане війна в Україні.

Путін Трамп

