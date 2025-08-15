Трамп назвал свои ожидания от переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стремится к скорейшему установлению перемирия в войне и не будет удовлетворен, если этого не удастся достичь уже сегодня.

Об этом сообщает The Guardian.

Что для Трампа является успехом на саммите с Путиным

В видеозаписи разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп дал, вероятно, самый развернутый ответ на вопрос, что станет показателем успеха нынешнего саммита.

— Я не могу вам этого сказать. Не знаю, нет ничего, высеченного в камне. Я хочу определенных вещей. Я хочу увидеть прекращение огня.

— Это не связано с Европой. Европа не говорит мне, что делать, но она, очевидно, будет вовлечена в процесс, как и Зеленский. Но я хочу увидеть прекращение огня как можно скорее.

— Не знаю, будет ли это сегодня, но я не буду рад, если этого не будет сегодня. Все говорили, что это нельзя сделать сегодня, но я просто говорю: я хочу, чтобы убийства прекратились. Я в этом деле для того, чтобы остановить убийства.

— Вы знаете, мы не тратим деньги. Мы зарабатываем деньги. Они покупают наше оружие, и мы отправляем его в НАТО, а НАТО присылает нам большие, красивые чеки.

— Но это меня не волнует… То, что меня действительно волнует — на прошлой неделе они потеряли 7 011 человек, почти всех солдат; 36 человек в городе, который попал под ракетный удар. Более 7 тыс. солдат. Это безумие.

Напомним, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что во время переговоров Путин будет пытаться дать Дональду Трампу что-то, что он сможет назвать успехом.

Этот своеобразный “результат” даст Трампу повод не вводить новые санкции против РФ или вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа.

