Пожар на катере во Владивостоке: пассажиры прыгали в воду
В бухте Хасанского района Приморья Российской Федерации загорелся катер, сообщают местные Telegram-каналы.
С судна начал подниматься густой черный дым.
Как отмечают в пабликах, чтобы спастись, часть пассажиров прыгнула в воду, остальные остались на борту. Свидетели инцидента рассказали, что предлагали помощь россиянам, однако они отказались.
По информации прокуратуры страны-агрессорки, на катере находились четыре человека.
Предварительно известно, что страдающих нет, но само судно затонуло.
Напомним, в российском Владивостоке у полуострова Шкота в Японском море загорелся катер Мерлион с туристами на борту.
Всего на борту было 12 человек – десять туристов и два члена экипажа.
Пассажиров судна забрал другой катер туристической фирмы.
Фото: телеграм-канали