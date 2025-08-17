Укр Рус
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Пожар на катере во Владивостоке: пассажиры прыгали в воду

у рф загорівся катер

В бухте Хасанского района Приморья Российской Федерации загорелся катер, сообщают местные Telegram-каналы.

С судна начал подниматься густой черный дым.

В РФ загорелся катер

Как отмечают в пабликах, чтобы спастись, часть пассажиров прыгнула в воду, остальные остались на борту. Свидетели инцидента рассказали, что предлагали помощь россиянам, однако они отказались.

Сейчас смотрят

По информации прокуратуры страны-агрессорки, на катере находились четыре человека.

Предварительно известно, что страдающих нет, но само судно затонуло.

Напомним, в российском Владивостоке у полуострова Шкота в Японском море загорелся катер Мерлион с туристами на борту.

Всего на борту было 12 человек – десять туристов и два члена экипажа.

Пассажиров судна забрал другой катер туристической фирмы.

