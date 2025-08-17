Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Пожежа на катері у Владивостоці: пасажири стрибали у воду

у рф загорівся катер

У бухті Хасанського району Примор’я Російської Федерації спалахнув катер, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Із судна почав підійматися густий чорний дим.

В РФ загорівся катер

Як зазначають у пабліках, щоб врятуватися, частина пасажирів стрибнула у воду, інші залишилися на борту. Свідки інциденту розповіли, що пропонували допомогу росіянам, однак ті відмовилися.

Зараз дивляться

За інформацією прокуратури країни-агресорки, на катері перебували четверо людей.

Попередньо відомо, що щотерпілих немає, але саме судно затонуло.

Нагадаємо, у російському Владивостоку біля півострова Шкота у Японському морі загорівся катер Мерліон із туристами на борту.

Загалом на борту перебували 12 осіб – десять туристів і двоє членів екіпажу.

Пасажирів судна забрав інший катер туристичної фірми.

Читайте також
У Швеції на мілину сіло судно з нафтою, що йшло до Росії
танкер

Фото: телеграм-канали

Пов'язані теми:

КатерПожежаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь