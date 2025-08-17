Пожежа на катері у Владивостоці: пасажири стрибали у воду
У бухті Хасанського району Примор’я Російської Федерації спалахнув катер, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Із судна почав підійматися густий чорний дим.
В РФ загорівся катер
Як зазначають у пабліках, щоб врятуватися, частина пасажирів стрибнула у воду, інші залишилися на борту. Свідки інциденту розповіли, що пропонували допомогу росіянам, однак ті відмовилися.
За інформацією прокуратури країни-агресорки, на катері перебували четверо людей.
Попередньо відомо, що щотерпілих немає, але саме судно затонуло.
Нагадаємо, у російському Владивостоку біля півострова Шкота у Японському морі загорівся катер Мерліон із туристами на борту.
Загалом на борту перебували 12 осіб – десять туристів і двоє членів екіпажу.
Пасажирів судна забрав інший катер туристичної фірми.
Фото: телеграм-канали