Пожежа на катері у Владивостоці: пасажири стрибали у воду

У бухті Хасанського району Примор’я Російської Федерації спалахнув катер, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Із судна почав підійматися густий чорний дим.

В РФ загорівся катер

Як зазначають у пабліках, щоб врятуватися, частина пасажирів стрибнула у воду, інші залишилися на борту. Свідки інциденту розповіли, що пропонували допомогу росіянам, однак ті відмовилися.

За інформацією прокуратури країни-агресорки, на катері перебували четверо людей.

Попередньо відомо, що щотерпілих немає, але саме судно затонуло.

Нагадаємо, у російському Владивостоку біля півострова Шкота у Японському морі загорівся катер Мерліон із туристами на борту.

Загалом на борту перебували 12 осіб – десять туристів і двоє членів екіпажу.

Пасажирів судна забрав інший катер туристичної фірми.

Фото: телеграм-канали

