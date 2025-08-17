Трамп увидел значительный прогресс в отношениях с РФ после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в отношениях с Россией, однако не уточнил, какого именно.

Трамп прокомментировал отношения с РФ

— Большой прогресс в отношении России. Следите за нами!, – написал он в сети Truth Social в воскресенье, 17 августа.

Он также раскритиковал СМИ, которые негативно оценили его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся 15 августа в Анкоридже (Аляска).

Он подчеркнул, что разговор с Путиным был чрезвычайно важным.

— Если бы я заставил Россию сдать Москву в рамках соглашения, фейковые новости и их партнеры, радикально-левые демократы, сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и очень плохое соглашение… Я не могу ничего сказать или сделать, что побудило бы их честно писать или сообщать обо мне. У меня была замечательная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которой никогда не должно было быть, — написал Трамп.

Саммит Трампа и Путина на Аляске: что известно

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры прошли на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

Встречу организовали в формате три на три, она длилась почти три часа. Американскую сторону, кроме Трампа, представляли госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Виткофф.

От России на переговорах присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

После завершения встречи состоялась короткая пресс-конференция.

Трамп оценил встречу как “продуктивную”, однако признал, что полного соглашения по ряду “важных вопросов” стороны так и не достигли.

Путин вновь повторил пропагандистские клише о “братских народах” и “коренных первопричинах” войны.

Напомним, в понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом завершение войны в Украине. Встреча состоится в Вашингтоне.

К переговорам присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон.

