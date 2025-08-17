Землетрясение на востоке Индонезии: 29 травмированных, двое в критическом состоянии
Утром 17 августа на востоке Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого пострадали по меньшей мере 29 человек.
Об этом сообщает Euronews.
Землетрясение в Индонезии 17 августа: что известно
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков расположен в 15 км к северу от района Посо в провинции Центральное Сулавеси.
После основного землетрясения произошло не менее 15 новых толчков.
В результате стихийного бедствия пострадали 29 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщило, что все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
Среди травмированных много людей, которые находились на воскресной утренней службе в церкви пострадавшего района в момент землетрясения.
Как отмечают СМИ, Индонезия расположена в сейсмически активном регионе Огненного кольца Тихого океана, где регулярно происходят землетрясения различной магнитуды.
Напомним, что на днях землетрясение магнитудой 6,1 балла потрясло Турцию.
В результате толчков обрушилось не менее 16 домов. Под завалами оказались люди.