Землетрус на сході Індонезії: 29 травмованих, двоє у критичному стані

Вранці 17 серпня на сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого постраждали щонайменше 29 людей.

Про це повідомляє Euronews.

Землетрус в Індонезії 17 серпня: що відомо

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів розташований за 15 км на північ від району Посо в провінції Центральне Сулавесі.

Після основного землетрусу відбулися щонайменше 15 нових поштовхів.

Внаслідок стихійного лиха постраждали 29 людей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії поінформувало, що всіх постраждалих доправили до найближчої лікарні.

Серед травмованих багато людей, які перебували на недільній ранковій службі в церкві постраждалого району в момент землетрусу.

Як зазначають ЗМІ, Індонезія розташована в сейсмічно активному регіоні Вогняного кільця Тихого океану, де регулярно відбуваються землетруси різної магнітуди.

Нагадаємо, що днями землетрус магнітудою 6,1 бала сколихнув Туреччину.

Унаслідок поштовхів обвалилося щонайменше 16 будинків. Під завалами опинилися люди.

