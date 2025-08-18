Без Крыма и вступления в НАТО: Трамп высказался о “немедленном” завершении войны

Президент США Дональд Трамп накануне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что война с Россией может “закончиться почти сразу”, если Украина пойдет на уступки по Крыму и вступлению в НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

Условия Трампа для быстрого завершения войны

— Президент Украины Зеленский может почти сразу же закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела), и Украина не может вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — написал Трамп.

Сейчас смотрят

Американский президент также анонсировал важность предстоящей встречи с европейскими лидерами:

— Завтра в Белом доме большой день. Никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон накануне ключевой встречи.

Украинский лидер сообщил о готовности к переговорам и подчеркнул необходимость длительного мира без повторения ошибок прошлого.

Ранее сообщалось, что к встрече Зеленского с Трампом в Белом доме присоединится широкий круг европейских лидеров, включая:

президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,

генерального секретаря НАТО Марка Рютте,

канцлера Германии Фридриха Мерца,

президента Франции Эммануэля Макрона,

премьер-министра Великобритании Кира Стармера,

премьер-министра Италии Джорджи Мелони,

президента Финляндии Александра Стубба.

Заявление Трампа появилось на фоне его предыдущих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, которые не принесли конкретных результатов по прекращению войны в Украине.

В частности, в ночь на 18 августа российская армия атаковала Харьков.

В результате обстрела погибли пять человек, среди них 1,5-летняя девочка. Еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению местных властей, четыре ударных беспилотника попали в пятиэтажный дом, в результате чего обрушилась часть бетонных конструкций.

Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.