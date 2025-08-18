Без Криму та вступу до НАТО: Трамп висловився про “негайне” завершення війни

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що війна з Росією може “закінчитися майже негайно”, якщо Україна піде на поступки щодо Криму та вступу до НАТО.

Про це повідомляє The Guardian.

Умови Трампа для швидкого завершення війни

— Президент України Зеленський може майже відразу ж закінчити війну з Росією, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Згадайте, як все почалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу), і Україна не може вступити в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються, — написав Трамп.

Американський президент також анонсував важливість майбутньої зустрічі з європейськими лідерами:

— Великий день у Білому домі завтра. Ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх.

Український лідер повідомив про готовність до переговорів і наголосив на необхідності тривалого миру без повторення помилок минулого.

Раніше повідомлялося, що до зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі приєднається широке коло європейських лідерів, зокрема:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Франції Еммануель Макрон,

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,

президент Фінляндії Александр Стубб.

Заява Трампа з’явилася на тлі його попередніх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, які не принесли конкретних результатів щодо припинення війни в Україні.

Зокрема, у ніч проти 18 серпня російська армія атакувала Харків.

Унаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, серед них 1,5-річна дівчинка. Ще 18 людей дістали поранень різного ступеня.

За повідомленням місцевої влади, чотири ударні безпілотники влучили у п’ятиповерховий будинок, унаслідок чого склалася частина бетонних конструкцій.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

