Евгения Мороз, редактор ленты новостей
1 мин.
Путин ждет моего звонка – Трамп на встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп позвонит главе Кремля Владимиру Путину после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Дональд Трамп сообщил во время пресс-конференции перед закрытой частью встречи с украинским президентом.
Трамп – о звонке Путину после встречи с Зеленским
Президент США заявил, что Владимир Путин ожидает его звонка по завершении переговоров с президентом Украины.
Сейчас смотрят
– Я проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка, – заявил Трамп во время встречи с Зеленским.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.