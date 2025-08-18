Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
1 мин.

Путин ждет моего звонка – Трамп на встрече с Зеленским

Зеленський Трамп

Президент США Дональд Трамп позвонит главе Кремля Владимиру Путину после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время пресс-конференции перед закрытой частью встречи с украинским президентом.

Трамп – о звонке Путину после встречи с Зеленским

Президент США заявил, что Владимир Путин ожидает его звонка по завершении переговоров с президентом Украины.

– Я проведу разговор с Путиным после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка, – заявил Трамп во время встречи с Зеленским.

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампСША
