В МИД Германии исключили размещение военного контингента в Украине

Германия не будет размещать военный контингент в Украине и намерена сосредоточиться на территории НАТО в соответствии с действующими договоренностями.

Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль в подкасте Table Media, сообщает DW.

Вадефуль о размещении войск в Украине

— Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой, — пояснил немецкий министр.

Однако Вадефуль подчеркнул, что Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.

— Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы к этому. Теперь нужно посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами, — сказал он.

К возможным переговорам о мирном урегулировании в Украине глава немецкой дипломатии относится «с осторожным оптимизмом».

По его оценке, «есть шанс, что будет вестись серьезный разговор о завершении военных действий, а затем — о мире».

Именно с учетом таких ожиданий канцлер ФРГ Фридрих Мерц едет в Вашингтон.

Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не ожидал, что возможность договориться о перемирии в Украине существует.

Что такое Бундесвер

Бундесвер (нем. Bundeswehr) — это вооруженные силы Федеративной Республики Германия. Он был создан в 1955 году после вступления ФРГ в НАТО.

В состав Бундесвера входят:

сухопутные войска,

военно-воздушные силы,

военно-морские силы,

медицинская служба,

объединенное командование поддержки.

Бундесвер имеет статус оборонной армии, поскольку Конституция Германии ограничивает применение военной силы. Его задачи:

защита страны,

помощь при чрезвычайных ситуациях,

участие в миротворческих операциях и миссиях НАТО, ООН и ЕС.

Заявление немецкого министра прозвучало накануне ключевой встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины и возможных форматов мирного урегулирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон.

