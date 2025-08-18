В МИД Германии исключили размещение военного контингента в Украине
Германия не будет размещать военный контингент в Украине и намерена сосредоточиться на территории НАТО в соответствии с действующими договоренностями.
Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль в подкасте Table Media, сообщает DW.
Вадефуль о размещении войск в Украине
— Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой, — пояснил немецкий министр.
Однако Вадефуль подчеркнул, что Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.
— Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы к этому. Теперь нужно посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами, — сказал он.
К возможным переговорам о мирном урегулировании в Украине глава немецкой дипломатии относится «с осторожным оптимизмом».
По его оценке, «есть шанс, что будет вестись серьезный разговор о завершении военных действий, а затем — о мире».
Именно с учетом таких ожиданий канцлер ФРГ Фридрих Мерц едет в Вашингтон.
Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не ожидал, что возможность договориться о перемирии в Украине существует.
Что такое Бундесвер
Бундесвер (нем. Bundeswehr) — это вооруженные силы Федеративной Республики Германия. Он был создан в 1955 году после вступления ФРГ в НАТО.
В состав Бундесвера входят:
- сухопутные войска,
- военно-воздушные силы,
- военно-морские силы,
- медицинская служба,
- объединенное командование поддержки.
Бундесвер имеет статус оборонной армии, поскольку Конституция Германии ограничивает применение военной силы. Его задачи:
- защита страны,
- помощь при чрезвычайных ситуациях,
- участие в миротворческих операциях и миссиях НАТО, ООН и ЕС.
Заявление немецкого министра прозвучало накануне ключевой встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины и возможных форматов мирного урегулирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон.