У МЗС Німеччини виключили розміщення військового контингенту в Україні

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні та має намір зосередитися на території НАТО відповідно до чинних домовленостей.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль у подкасті Table Media, повідомляє DW.

Вадефуль про розміщення військ в Україні

— Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням, — пояснив німецький міністр.

Проте Вадефуль наголосив, що Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

— Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями, — сказав він.

До можливих переговорів про мирне врегулювання в Україні глава німецької дипломатії ставиться “з обережним оптимізмом”.

За його оцінкою, “є шанс, що вестиметься серйозна розмова про завершення воєнних дій, а потім — про мир”.

Саме з огляду на такі очікування канцлер ФРН Фрідріх Мерц їде до Вашингтона.

Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не мав очікування, що можливість домовитися про перемир’я в Україні існує.

Що таке Бундесвер

Бундесвер (нім. Bundeswehr) — це збройні сили Федеративної Республіки Німеччина. Він був створений у 1955 році після вступу ФРН до НАТО.

До складу Бундесверу входять:

сухопутні війська,

військово-повітряні сили,

військово-морські сили,

медична служба,

об’єднане командування підтримки.

Бундесвер має статус оборонної армії, оскільки Конституція Німеччини обмежує застосування військової сили. Його завдання:

захист країни,

допомога пыд час надзвичайних ситуацій,

участь у миротворчих операціях та місіях НАТО, ООН і ЄС.

Заява німецького міністра прозвучала напередодні ключової зустрічі європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де обговорюватимуться безпекові гарантії для України та можливі формати мирного врегулювання.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже прибув до Вашингтона.

