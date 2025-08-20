Генсек НАТО обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне вечером позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить последние события, связанные с мирным процессом между Украиной и РФ.

Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы турецкого президента в соцсети X.

Разговор Рютте с Эрдоганом об Украине: что известно

– Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности Черного моря, – говорится в сообщении.

Стороны также договорились о вкладе Турции, которая является одной из важнейших стран НАТО, в этот процесс и тесном сотрудничестве.

Кроме того, Эрдоган и Рютте обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что около 10 стран готовы направить свои войска в Украину в рамках потенциального мирного соглашения.

По их данным, во вторник европейские чиновники обсуждали отправку британских и французских войск в Украину, в частности согласовывали численность и позиции.

