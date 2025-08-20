Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Генсек НАТО обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні ввечері зателефонував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, щоб обговорили останні події, пов’язані з мирним процесом між Україною та РФ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці пресслужби турецького президента в соцмережі X.

Розмова Рютте з Ердоганом про Україну: що відомо

– Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря, – мовиться у повідомленні.

Сторони також домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у цей процес та тісну співпрацю.

Зараз дивляться

Крім того, Ердоган і Рютте також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало, що близько 10 країн готові надіслати свої війська до України в рамках потенційної мирної угоди.

За їхніми даними, у вівторок європейські чиновники обговорювали відправлення британських і французьких військ до України, зокрема погоджували чисельність та позиції.

Читайте також
Саміт НАТО у 2026 році прийматиме Туреччина — місце і дата
Марк Рютте

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМарк РюттеНАТОпереговориРеджеп ЕрдоганТуреччинаУкраїна-Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь