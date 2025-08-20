Генсек НАТО обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні ввечері зателефонував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, щоб обговорили останні події, пов’язані з мирним процесом між Україною та РФ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці пресслужби турецького президента в соцмережі X.

Розмова Рютте з Ердоганом про Україну: що відомо

– Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря, – мовиться у повідомленні.

Сторони також домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у цей процес та тісну співпрацю.

Крім того, Ердоган і Рютте також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало, що близько 10 країн готові надіслати свої війська до України в рамках потенційної мирної угоди.

За їхніми даними, у вівторок європейські чиновники обговорювали відправлення британських і французьких військ до України, зокрема погоджували чисельність та позиції.

