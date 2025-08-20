Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на давление США – Bloomberg

Фото: Pixabay, Unsplash

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии после короткого перерыва снова начали покупать российскую нефть, несмотря на повышение тарифов на торговлю и шквал критики со стороны представителей администрации Трампа.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

НПЗ Индии увеличивают закупки российской нефти

В течение последних двух дней перерабатывающие предприятия, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., приобрели несколько партий российской нефти марки Urals. Об этом издание пишет со ссылкой на осведомленных трейдеров.

Они добавили, что поставки будут осуществлены в сентябре и октябре.

В начале этого месяца государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку нефти марки Urals после того, как президент США Дональд Трамп указал на роль Индии в торговле российской нефтью, угрожая экономическими санкциями.

В конце июля Нью-Дели попросил переработчиков разработать планы отказа от нефти производителей ОПЕК+ на случай прекращения поставок.

По данным трейдеров, скидка на российскую нефть марки Urals, поставляемую из западных портов страны, выросла до $2,50 за баррель по сравнению с нефтью марки Dated Brent, при этом в июле было $1.

Они говорят, что это, вероятно, стало дополнительным стимулом для индийских нефтеперерабатывающих заводов вернуться к покупке этой марки нефти.

