Украину ждет острая политическая борьба — Фесенко о гарантиях безопасности

Союзники Украины, включая США, начали работу над гарантиями безопасности. Однако Россия не соглашается на присутствие европейского военного контингента в Украине.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал политолог Вадим Фесенко.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

По словам политолога, во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров, МИД России выпустило заявление, что РФ против присутствия войск НАТО на территории Украины.

Сейчас смотрят

— Именно на присутствие европейского контингента в Украине Россия категорически не соглашается. Они говорят о странах НАТО. Это уже вызвало истерику у России. Во время встречи в Вашингтоне российский МИД выпустил заявление, что они категорически против присутствия стран НАТО на территории Украины. Это было давление на американцев, — говорит Фесенко.

По его мнению, Украина должна проводить активную политику на уровне дипломатии относительно введения военных стран НАТО на нашу территорию.

— Украину ждет острая политическая борьба. Здесь не важно какой флаг. Важно присутствие европейских военных. Россия выступает против этого, а не против флага НАТО, — добавляет политолог.

Фесенко отмечает, что Россия предлагает инициативу, которая неприемлема для Украины. Она заключается в том, чтобы возобновить Будапештский меморандум.

— Они говорят, пусть пять стран-членов Совета безопасности ООН будут гарантами безопасности для Украины. Причем не уточняют, какие именно гарантии безопасности, — рассказывает политолог.

По его словам, Россия, которая тоже претендует на роль гаранта, хочет заблокировать предоставление Украине серьезных гарантий безопасности.

— Это очень коварная и опасная идея. Надо заранее предупреждать американских партнеров, что это не имеет ничего общего с реальными гарантиями безопасности, — добавляет Фесенко.

Он подчеркивает, что не нужно воспринимать всерьез заявления России об их поддержке гарантий безопасности.

— Путин дал абстрактное согласие обсуждать тему гарантий безопасности. Но это не означает согласие. Это означает, что в процессе обсуждения они могут заблокировать любые инициативы по поводу реальных гарантий безопасности, — считает Фесенко.

Напомним, в России, якобы, согласны на гарантии безопасности для Украины, но они должны обеспечиваться поровну при участии Китая, Соединенных Штатов и нескольких стран Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.