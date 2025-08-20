Україну чекає гостра політична боротьба – Фесенко про гарантії безпеки
Союзники України, включаючи США, розпочали роботу над гарантіями безпеки. Проте Росія не погоджується на присутність європейського військового контингенту в Україні.
Про це у ефірі телемарафону Єдині новини розповів політолог Вадим Фесенко.
Гарантії безпеки для України: що відомо
За словами політолога, під час зустрічі Трампа, Зеленського і європейських лідерів, МЗС Росії випустило заяву, що РФ проти присутності військ НАТО на території України.
– Якраз на присутність європейського контингенту в Україні Росія категорично не погоджується. Вони кажуть про країни НАТО. Це вже викликало істерику у Росії. Під час зустрічі у Вашингтоні російське МЗС випустило заяву, що вони категорично проти присутності країн НАТО на території України. Це був тиск на американців, – каже Фесенко.
На його думку, Україну має проводити активну політику на рівні дипломатії щодо введення військових країн НАТО на нашу територію.
– На Україну чекає гостра політична боротьба. Тут не важливо який прапор. Важлива присутність європейських військових. Росія виступає проти цього, а не проти прапора НАТО, – додає політолог.
Фесенко зазначає, що Росія пропонує ініціативу, яка не прийнятна для України. Вона полягає у тому, щоб відновити Будапештський меморандум.
– Вони кажуть, хай п’ять країн члени Ради безпеки ООН будуть гарантами безпеки для України. Причому не уточнюють, які саме гарантії безпеки, – розповідає політолог.
За його словами, Росія, яка теж претендує на роль гаранта, хоче заблокувати надання Україні серйозних гарантій безпеки.
– Це дуже підступна і небезпечна ідея. Треба заздалегідь попереджувати американських партнерів, що це не має нічого спільного з реальними гарантіями безпеки, – додає Фесенко.
Він наголошує, що не потрібно сприймати серйозно заяви Росії про їхню підтримку гарантій безпеки.
– Путін дав абстрактну згоду обговорювати тему гарантій безпеки. Але це не означає погодження. Це означає, що у процесі обговорення, вони можуть заблокувати будь-які ініціативи з приводу реальних гарантій безпеки, – вважає Фесенко.
Нагадаємо, у Росії, нібито, згодні на гарантії безпеки для України, але вони мають забезпечуватися порівну за участі Китаю, Сполучених Штатів та кількох країн Європи.