Україну чекає гостра політична боротьба – Фесенко про гарантії безпеки

Союзники України, включаючи США, розпочали роботу над гарантіями безпеки. Проте Росія не погоджується на присутність європейського військового контингенту в Україні.

Про це у ефірі телемарафону Єдині новини розповів політолог Вадим Фесенко.

Гарантії безпеки для України: що відомо

За словами політолога, під час зустрічі Трампа, Зеленського і європейських лідерів, МЗС Росії випустило заяву, що РФ проти присутності військ НАТО на території України.

– Якраз на присутність європейського контингенту в Україні Росія категорично не погоджується. Вони кажуть про країни НАТО. Це вже викликало істерику у Росії. Під час зустрічі у Вашингтоні російське МЗС випустило заяву, що вони категорично проти присутності країн НАТО на території України. Це був тиск на американців, – каже Фесенко.

На його думку, Україну має проводити активну політику на рівні дипломатії щодо введення військових країн НАТО на нашу територію.

– На Україну чекає гостра політична боротьба. Тут не важливо який прапор. Важлива присутність європейських військових. Росія виступає проти цього, а не проти прапора НАТО, – додає політолог.

Фесенко зазначає, що Росія пропонує ініціативу, яка не прийнятна для України. Вона полягає у тому, щоб відновити Будапештський меморандум.

– Вони кажуть, хай п’ять країн члени Ради безпеки ООН будуть гарантами безпеки для України. Причому не уточнюють, які саме гарантії безпеки, – розповідає політолог.

За його словами, Росія, яка теж претендує на роль гаранта, хоче заблокувати надання Україні серйозних гарантій безпеки.

– Це дуже підступна і небезпечна ідея. Треба заздалегідь попереджувати американських партнерів, що це не має нічого спільного з реальними гарантіями безпеки, – додає Фесенко.

Він наголошує, що не потрібно сприймати серйозно заяви Росії про їхню підтримку гарантій безпеки.

– Путін дав абстрактну згоду обговорювати тему гарантій безпеки. Але це не означає погодження. Це означає, що у процесі обговорення, вони можуть заблокувати будь-які ініціативи з приводу реальних гарантій безпеки, – вважає Фесенко.

Нагадаємо, у Росії, нібито, згодні на гарантії безпеки для України, але вони мають забезпечуватися порівну за участі Китаю, Сполучених Штатів та кількох країн Європи.

