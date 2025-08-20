Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Вони перепродають: Мінфін США звинувачує Індію у наживі на російській нафті

Індія нафта
Фото: Pexels

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у спекуляції на різкому збільшенні закупівель російської нафти за час війни в Україні. Для Вашингтона така ситуація є неприйнятною.

Про це повідомляє Reuters.

Індія спекулює на російській нафті

За словами Бессента, російська нафта становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією. А до війни країна купувала менш ніж 1% російської нафти.

Китай до війни купував 13% російської нафти, а під час війни цей показник зріс до 16%.

– Індія просто наживається. Вони перепродають. Я б назвав це індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що з’явився під час війни, – це неприйнятно, – сказав Бессент.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у серпні оголосив про додаткове 25% мито на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти.

Трамп вважає, що індійські мита чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той погодився працювати над закінченням війни в Україні. Водночас глава Білого дому поки не наважився ввести подібні мита на Китай.

За словами Бессента, з Китаєм зовсім інша ситуація, оскільки Пекін є давнім покупцем російської нафти та не спекулює на ній зараз, як Індія.

1 серпня повідомлялося, що найбільший нафтопереробний завод Індії придбав мільйони барелів сирої нафти у США та ОАЕ, особливо після тиску США та Європи через закупівлі у Росії.

Джерело: Reuters

ІндіянафтаРосія
