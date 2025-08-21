КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – Bloomberg

Північна Корея збудувала й експлуатує розгалужену базу далекобійних ракет поблизу китайського кордону. Там зберігається найсучасніше стратегічне озброєння Кім Чен Ина.

Це демонструє постійні зусилля режиму щодо розвитку своїх ядерних ударних можливостей, пише Bloomberg.

База далекобійних ракет КНДР на кордоні з Китаєм

База у Сінпуні, провінція Пхьонан-Пукто, розташована за 27 км від кордону з Китаєм.

На ній ймовірно розміщується підрозділ розміром з бригаду, оснащений міжконтинентальними балістичними ракетами у кількості від 6 до 9, здатними нести ядерні боєголовки, та мобільними пусковими установками до них.

Про це йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

– Ці ракети становлять потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів. За поточними оцінками, під час кризи або війни ці пускові установки та ракети покинуть базу, зустрінуться зі спеціальними підрозділами, що відповідають за зберігання та транспортування боєголовок, і проведуть операції із запуску з розкиданих заздалегідь обстежених майданчиків, – зазначається у звіті.

Будівництво бази розпочалося приблизно у 2004 році, і більшість об’єктів було зведено й введено в експлуатацію до 2014 року. Розвиток комплексу триває.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що уважно відстежує ядерну та ракетну діяльність Північної Кореї, не надаючи деталей.

Ядерний арсенал Північної Кореї

Нещодавно виявлена ракетна база підкреслює зростання ядерної загрози від КНДР. Вона також демонструє, що ядерний арсенал Північної Кореї може бути більшим, ніж вважалося раніше.

Розташування бази поблизу китайського кордону додатково захищає її від можливих атак, підвищуючи геополітичні ризики як для Вашингтона, так і для Пекіна.

Виходячи з того, що будівництво продовжується, а північна Корея отримала реальний бойовий досвід у Росії, ядерні амбіції Кім Чен Ина зростають. Їх стримувати стає дедалі складніше.

Розкриття цієї інформації відбулося за кілька днів після того, як Кім закликав до “швидкого розширення” ядерної програми країни, посилюючи напруженість якраз у той час, коли США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання. Пхеньян розглядає їх як підготовку до війни.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин особисто зустрічалися тричі під час першого президентства американського президента. Однак ці контакти не змогли переконати Кіма обмежити розвиток його ядерної програми.

Відтоді Північна Корея відкинула ідею нових переговорів зі США й перетворилася на ключового союзника президента Росії Володимира Путіна, підтримуючи його війну проти України.

