Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Умер пропагандист Кирилл Вышинский, которого в 2019 году обменяли на осужденных украинцев

Кирило Вишинський
Фото: УНИАН

В Москве умер российский пропагандист Кирилл Вышинский. В Украине ему вручили подозрение в государственной измене, а затем обменяли на осужденных россиянами украинцев в 2019 году.

Об этом сообщает Новая газета, ссылаясь на пропагандистские СМИ РФ.

Кирилл Вышинский скончался

Как пишут российские СМИ, пропагандист скончался после “тяжелой и продолжительной” болезни, от какой именно – не уточняется. Ему было 58 лет.

Ранее Кирилл Вышинский возглавлял украинский филиал российского госагентства РИА Новости.

Служба безопасности Украины задержала его в мае 2018 года после обысков в киевском офисе РИА.

По данным правоохранителей, весной 2014-го Вышинский получил задание провести подрывную информдеятельность в Крыму, за что получил от Кремля награду За возвращение Крыма.

Позже он работал в поддержку т. н. ДНР/ЛНР. За его деятельность по разным данным Москва платила ему ежемесячно €53 тыс., которые переправлялись через Сербию.

Вышинского обменяли до приговора суда. После возвращения в РФ он стал исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня, а впоследствии — главным редактором Радио Sputnik.

Как пишет движение Честно, в 2022 году Вышинский выступил в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявив, что целью этого является “демилитаризация и денацификация”, поскольку украинцы “утратили способность рационально мыслить”. В 2023 году против него были применены санкции СНБО.

Володимир Путін

