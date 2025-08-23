Помер пропагандист Кирило Вишинський, якого у 2019 році обміняли на засуджених українців

У Москві помер російський пропагандист Кирило Вишинський. В Україні йому вручили підозру у державній зраді, а потім обміняли на засуджених росіянами українців у 2019 році.

Про це повідомляє Новая газета, посилаючись на пропагандистські ЗМІ РФ.

Кирило Вишинський помер

Як пишуть російські медіа, пропагандист помер після “важкої і тривалої” хвороби, від якої саме – не уточнюється. Йому було 58 років.

Раніше Кирило Вишинський очолював українську філію російського держагентства РИА Новости.

Служба безпеки України затримала його у травні 2018 року після обшуків у київському офісі РИА.

За даними правоохоронців, навесні 2014-го Вишинський отримав завдання провести підривну інформдіяльність у Криму, за що отримав від Кремля нагороду За повернення Криму.

Пізніше він працював на підтримку т. зв. ДНР/ЛНР. За його діяльність, за різними даними, Москва платила йому щомісяця €53 тис., які переправлялися через Сербію.

Вишинського обміняли до вироку суду. Після повернення в РФ він став виконавчим директором медіагрупи Россия сегодня, а згодом – головним редактором Радіо Sputnik.

Як пише рух Чесно, у 2022 році Вишинський виступив на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявивши, що метою цього є “демілітаризація та денацифікація”, оскільки українці “втратили здатність раціонально мислити”. У 2023-му проти нього було застосовано санкції РНБО.

