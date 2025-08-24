Атакован порт Усть-Луга – самый большой морской хаб РФ в Балтии
Россия подверглась массированной атаке по своей инфраструктуре, в частности по порту Усть-Луга — крупнейшему морскому хабу РФ в Балтии.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Атака на порт Усть-Луга: что известно
По словам Коваленко, порт Усть-Луга является крупнейшим морским хабом, который имеет Россия в Балтийском море, и атака на него — уже далеко не первая.
— Теневой флот, подсанкционная нефть, все там, — подчеркнул руководитель ЦПД, указывая на значение объекта для российской военной экономики.
Коваленко отметил, что под удар попали различные объекты российской инфраструктуры, задействованные в экономике войны, что свидетельствует о масштабности операции против стратегических целей агрессора.
По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.
В то же время обломки беспилотников стали причиной пожаров на терминале НОВАТЭК.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Стоит напомнить, что порт Усть-Луга неоднократно становился целью для атак.
В частности, 4 января 2025 года дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров и успешно поразили этот стратегический объект вблизи Санкт-Петербурга.
А 17 июля в порту произошли два взрыва на танкере Eco Wizard во время погрузки аммиака, после чего судно начало тонуть с утечкой опасного вещества.
Порт Усть-Луга на карте Google Maps
Фото: Андрей Коваленко