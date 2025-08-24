Атакован порт Усть-Луга – самый большой морской хаб РФ в Балтии

Россия подверглась массированной атаке по своей инфраструктуре, в частности по порту Усть-Луга — крупнейшему морскому хабу РФ в Балтии.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Атака на порт Усть-Луга: что известно

По словам Коваленко, порт Усть-Луга является крупнейшим морским хабом, который имеет Россия в Балтийском море, и атака на него — уже далеко не первая.

— Теневой флот, подсанкционная нефть, все там, — подчеркнул руководитель ЦПД, указывая на значение объекта для российской военной экономики.

Коваленко отметил, что под удар попали различные объекты российской инфраструктуры, задействованные в экономике войны, что свидетельствует о масштабности операции против стратегических целей агрессора.

По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА.

В то же время обломки беспилотников стали причиной пожаров на терминале НОВАТЭК.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Стоит напомнить, что порт Усть-Луга неоднократно становился целью для атак.

В частности, 4 января 2025 года дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров и успешно поразили этот стратегический объект вблизи Санкт-Петербурга.

А 17 июля в порту произошли два взрыва на танкере Eco Wizard во время погрузки аммиака, после чего судно начало тонуть с утечкой опасного вещества.

Порт Усть-Луга на карте Google Maps

Фото: Андрей Коваленко

