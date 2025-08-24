Атаковано порт Усть-Луга – найбільший морський хаб РФ у Балтії
Росія зазнала масованої атаки по своїй інфраструктурі, зокрема по порту Усть-Луга – найбільшому морському хабу РФ у Балтії.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.
Атака на порт Усть-Луга: що відомо
За словами Коваленка, порт Усть-Луга є найбільшим морським хабом, який має Росія в Балтійському морі, і атака на нього – вже далеко не перша.
— Тіньовий флот, підсанкційна нафта, все там, – наголосив керівник ЦПД, вказуючи на значення об’єкта для російської воєнної економіки.
Коваленко зазначив, що під ударом опинилися різні об’єкти російської інфраструктури, задіяні в економіці війни, що свідчить про масштабність операції проти стратегічних цілей агресора.
За інформацією від губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БпЛА.
Водночас уламки безпілотників стали причиною пожеж на терміналі НОВАТЕК.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Варто нагадати, що порт Усть-Луга неодноразово ставав ціллю для атак.
Зокрема, 4 січня 2025 року далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів і успішно уразили цей стратегічний об’єкт поблизу Санкт-Петербурга.
А 17 липня у порту сталися два вибухи на танкері Eco Wizard під час завантаження аміаку, після чого судно почало тонути з витоком небезпечної речовини.
Порт Усть-Луга на карті Google Maps