Атаковано порт Усть-Луга – найбільший морський хаб РФ у Балтії

Росія зазнала масованої атаки по своїй інфраструктурі, зокрема по порту Усть-Луга – найбільшому морському хабу РФ у Балтії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Атака на порт Усть-Луга: що відомо

За словами Коваленка, порт Усть-Луга є найбільшим морським хабом, який має Росія в Балтійському морі, і атака на нього – вже далеко не перша.

— Тіньовий флот, підсанкційна нафта, все там, – наголосив керівник ЦПД, вказуючи на значення об’єкта для російської воєнної економіки.

Коваленко зазначив, що під ударом опинилися різні об’єкти російської інфраструктури, задіяні в економіці війни, що свідчить про масштабність операції проти стратегічних цілей агресора.

За інформацією від губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, вранці над портом Усть-Луга було знищено 10 БпЛА.

Водночас уламки безпілотників стали причиною пожеж на терміналі НОВАТЕК.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Варто нагадати, що порт Усть-Луга неодноразово ставав ціллю для атак.

Зокрема, 4 січня 2025 року далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів і успішно уразили цей стратегічний об’єкт поблизу Санкт-Петербурга.

А 17 липня у порту сталися два вибухи на танкері Eco Wizard під час завантаження аміаку, після чого судно почало тонути з витоком небезпечної речовини.

Порт Усть-Луга на карті Google Maps