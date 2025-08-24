Существование Дружбы зависит от позиции Венгрии: Зеленский об ударах по нефтепроводу

Президент Владимир Зеленский намекнул, что атаки на нефтепровод Дружба связаны с позицией Венгрии по блокированию вступления Украины в Евросоюз.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Зеленский сказал, от чего зависит существование Дружбы

Зеленского спросили, получила ли Украина больше возможностей для влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после недавних атак на нефтепровод Дружба и обращения к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь снять вето Венгрии на переговорный процесс о вступлении в ЕС.

Сейчас смотрят

— Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии, — сказал Зеленский с улыбкой.

Издание Европейская правда сообщало, что нефтепровод Дружба, который обеспечивает поставки нефти в Венгрию, стал темой в диалоге между Киевом и Будапештом.

Ключевым остается вето Виктора Орбана на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, 21 августа Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на Орбана, чтобы тот не блокировал начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

На следующий день, 22 августа, нефтепровод Дружба на российско-белорусской границе подвергся очередной атаке – третьей за короткий период.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме к Дональду Трампу выразил обеспокоенность действиями Украины.

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии подали официальные жалобы в Европейскую комиссию в связи с атаками на нефтепровод.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.