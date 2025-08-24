Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Силы обороны поразили Сызранский НПЗ — Генштаб ВСУ

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

Уночі проти 24 серпня Сили оборони України уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ: що відомо

Завдяки спільній роботі ГУР, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони України було уражено паливно-енергетичну інфраструктуру ворога.

Сейчас смотрят

— Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф, — заявили у Генштабі.

Сизранський НПЗ на карті та що про нього відомо

Підприємство забезпечувало російських окупантів бензином, дизельним паливом, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та детонації. Наслідки удару наразі уточнюються.

Сизранський НПЗ

Сызранский НПЗ на карте

Читайте также
Атакован порт Усть-Луга – самый большой морской хаб РФ в Балтии
порт Усть-Луга

Связанные темы:

ВСУРазведкаРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь