Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.
Силы обороны поразили Сызранский НПЗ — Генштаб ВСУ
Уночі проти 24 серпня Сили оборони України уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ: що відомо
Завдяки спільній роботі ГУР, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони України було уражено паливно-енергетичну інфраструктуру ворога.
Сейчас смотрят
— Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф, — заявили у Генштабі.
Сизранський НПЗ на карті та що про нього відомо
Підприємство забезпечувало російських окупантів бензином, дизельним паливом, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами.
У районі об’єкта зафіксовано вибухи та детонації. Наслідки удару наразі уточнюються.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.