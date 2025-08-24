Силы обороны поразили Сызранский НПЗ — Генштаб ВСУ

Уночі проти 24 серпня Сили оборони України уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Завдяки спільній роботі ГУР, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони України було уражено паливно-енергетичну інфраструктуру ворога.

— Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф, — заявили у Генштабі.