Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Сили оборони уразили Сизранський НПЗ – Генштаб ЗСУ

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

Уночі проти 24 серпня Сили оборони України уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ: що відомо

Завдяки спільній роботі ГУР, Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони України було уражено паливно-енергетичну інфраструктуру ворога.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та детонації. Наслідки удару наразі уточнюються.

Сизранський НПЗ на карті та що про нього відомо

Підприємство забезпечувало російських окупантів бензином, дизельним паливом, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами.

– Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % від загального обсягу нафтопереробки в рф, – заявили у Генштабі.

Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ на карті

Нагадаємо, уночі проти 21 серпня дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ, там спалахнула пожежа.

За даними Генштабу, цей НПЗ є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує ЗС РФ

Пов'язані теми:

ЗСУРозвідкаРосія
