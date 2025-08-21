Після атаки дронів горить Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ

В ніч проти 21 серпня дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ, там почалася пожежа.

Атака на Новошахтинський НПЗ

За даними російських пабліків, очевидці чули близько п’яти вибухів у Новошахтинську.

Вони також публікують численні кадри масштабної пожежі на місцевому НПЗ, яка спалахнула після атаки безпілотників.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про нібито відбиття атаки в Каменську, Донецьку, Новошахтинську, Каменському, Міллеровському, Білокалитвинському, Тарасівському районі.

– У Новошахтинську на одному з промислових підприємств сталося загоряння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. На місці працюють екстрені служби, – стверджує він, не уточнюючи, про яке підприємство йдеться.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що цієї ночі збили над Ростовською областю 21 безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

