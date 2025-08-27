Большинство граждан США поддерживают введение санкций против торговых партнеров России.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Reuters.

Американцы поддерживают санкции против партнеров РФ

По данным опроса, 62% американцев высказались за введение санкций против торговых партнеров России как способ оказать давление на Москву.

Также санкции поддерживают 76% республиканцев и 58% демократов.

В воскресенье, 24 августа, завершился трехдневный опрос Reuters/Ipsos, в котором приняли участие 1022 американца по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляла 3%, а для республиканцев и демократов составляла 6%.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже ввел дополнительные пошлины для Индии из-за закупки российской нефти.

Президент США также пригрозил новыми таможенными ограничениями Китаю.

Напомним, ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ, однако он не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

После введения постепенного отказа от импорта нефти и газа ЕС все больше осознает, что ключевые возможности для усиления экономического давления на Москву имеет именно Вашингтон.

Ожидается, что документ будет обнародован в следующем месяце.

