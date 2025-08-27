Більшість громадян США підтримують введення санкцій проти торговельних партнерів Росії.

Про це свідчать дані опитування, які публікує Reuters.

Американці підтримують санкції проти партнерів РФ

За даними опитування, 62% американців висловили підтримку щодо запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії як спосіб чинити тиск на Москву.

Зараз дивляться

Санкції підтримують 76% республіканців та 58% демократів.

У неділю, 24 серпня, завершилося триденне опитування Reuters/Ipsos, у якому взяли участь 1 022 американців по всій країні. Похибка для всіх респондентів становила 3 відсоткових пункти, а для республіканців і демократів — 6 відсоткових пунктів.

Варто зазначити, що Дональд Трамп вже запровадив додаткові мита для Індії через закупівлю російської нафти.

Президент США також пригрозив новими митними обмеженнями Китаю, Туреччині і ОАЕ.

Нагадаємо, ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ, однак він не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Після запровадження поступової відмови від імпорту нафти та газу ЄС дедалі більше усвідомлює, що ключові можливості для посилення економічного тиску на Москву має саме Вашингтон.

Очікується, що документ буде оприлюднений наступного місяця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.