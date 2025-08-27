Западные партнеры разработали предварительный трехуровневый план безопасности для Украины после войны. Он предусматривает демилитаризованную зону, усиление украинской армии силами НАТО и развертывание европейских бригад, в то время как США обеспечат стратегическую поддержку.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Трехуровневый план безопасности для Украины: что известно

Источники издания сообщили, что гарантии безопасности для Украины предусматривают создание демилитаризованной зоны, которую могут патрулировать нейтральные миротворческие силы из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой.

Предварительно известно, что украинские войска, вооруженные и обученные странами НАТО, будут защищать границу за этой зоной. Далее вглубь Украины планируется развернуть силы сдерживания под европейским командованием в качестве третьей линии обороны.

В свою очередь США будут оказывать поддержку с тыла.

В то же время в некоторых странах Европы обеспокоены возможным развертыванием войск в Украине, даже при условии американской поддержки.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения продолжаются, и каждая страна Коалиции решительных внесет свой вклад. Он уточнил, что речь идет о 4-5 европейских бригадах, которые могут быть размещены на территории Украины, а также о стратегических ресурсах со стороны США.

По словам Ермака, последняя встреча в Белом доме стала прорывом и внесла ясность в формирование системы гарантий безопасности.

— Действительно, последняя встреча в Белом доме стала прорывом в ряде вопросов, внесла ясность в такие шаги, как формирование системы гарантий безопасности и поставки американского оружия для обороны Украины через европейские финансовые инструменты, — добавил Ермак.

Также пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью заявила, что уже в ближайшем будущем будут готовы предварительные гарантии безопасности для Украины.

— После встречи в Вашингтоне на прошлой неделе одним из выводов было поручить советникам по национальной безопасности рассмотреть, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности. Вскоре мы услышим от этой группы, что будет предложено, — сказала Пинью.

