Президенты Украины и Финляндии после встречи в Вашингтоне провели телефонный разговор и обсудили план действий по усилению гарантий безопасности на фоне российской агрессии.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

В среду, 27 августа 2025 года, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Глава Украинского государства сообщил, что ключевой темой стали вопросы будущей системы безопасности для Украины и координация действий с международными партнерами.

– Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в Коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности – на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки, – отметил Зеленский.

По его словам, Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам, ежедневно гибнут мирные жители. При этом россияне “дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий”.

– Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Давление необходимо. Рассчитываем на это, – добавил украинский лидер.

Международная поддержка Украины

Финляндия вместе с другими партнерами будет продолжать работать над достижением справедливого и прочного мира в Украине.

– Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по результатам встречи в Вашингтоне. План мощной поддержки безопасности Украины реализуется. Украина готова к миру; Россия просто выигрывает время. Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров, – написал Стубб.

Зеленский поблагодарил Александра Стубба за конструктивный разговор и заверил, что будет рад видеть его с визитом в Киеве.

Полномасштабная война в Украине длится уже уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

