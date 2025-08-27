Західні партнери розробили попередній трирівневий план безпеки для України після війни. Він передбачає демілітаризовану зону, посилення української армії силами НАТО та розгортання європейських бригад, тоді як США забезпечать стратегічну підтримку.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела.

Трирівневий план безпеки для України: що відомо

Джерела видання повідомили, що гарантії безпеки для України передбачають створення демілітаризованої зони, яку можуть патрулювати нейтральні миротворчі сили з третьої країни, узгодженої Києвом та Москвою.

Попередньо відомо, що українські війська, озброєні та навчені країнами НАТО, захищатимуть кордон за цією зоною. Далі вглиб України планується розгорнути сили стримування під європейським командуванням як третю лінію оборони.

У свою чергу США будуть надавати підтримку з тилу.

Водночас у деяких країнах Європи занепокоєні можливим розгортанням військ в Україні, навіть за умови американської підтримки.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення тривають, і кожна країна Коаліції рішучих зробить свій внесок. Він уточнив, що йдеться про 4–5 європейських бригад, які можуть бути розміщені на території України, а також про стратегічні ресурси з боку США.

За словами Єрмака, остання зустріч у Білому домі стала проривом і внесла ясність у формування системи гарантій безпеки.

– Дійсно, остання зустріч у Білому домі стала проривом у низці речей, внесла ясність у такі кроки, як формування системи гарантій безпеки та постачання американської зброї для оборони України через європейські фінансові інструменти, – додав Єрмак.

Також речниця Європейської комісії Паула Пінью заявила, що вже в найближчому майбутньому будуть готові попередні гарантії безпеки для України.

– Після зустрічі минулого тижня у Вашингтоні одним із висновків було доручення радникам з національної безпеки розглянути, якими можуть бути конкретні гарантії безпеки. Незабаром ми почуємо від цієї групи, що буде запропоновано, – сказала Пінью.

