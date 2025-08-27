Министерство финансов США обнародовало общую лицензию №104A, которая позволяет осуществлять операции по импорту определенных категорий алмазов, запрещенных указом президента США №14068.

Об этом свидетельствует документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

США частично разрешили импорт алмазов происхождения РФ

Согласно документу, в Соединенные Штаты можно ввозить алмазы, если они физически находились за пределами России до момента ввоза и не были экспортированы или реэкспортированы из РФ после установленных дат.

Речь идет о непромышленных бриллиантах весом от 1 карата, которые не подпадали под экспорт или реэкспорт с 1 марта 2024 года, и бриллиантах от 0,5 карата – с 1 сентября 2024 года.

Однако в документе отмечается, что импорт и ввоз в США непромышленных алмазов российского происхождения остаются запрещенными в соответствии с указом президента.

В Минфине уточнили, что действие лицензии не распространяется на другие запрещенные операции, предусмотренные Регламентом санкций против России (31 CFR, часть 587), в частности на транзакции с лицами, находящимися под санкциями, если это не разрешено отдельно.

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 1 сентября 2025 года. Ее продление отражает последовательность Вашингтона в реализации санкционной политики, введенной в рамках договоренностей Группы семи.

США ввели запрет на импорт российских алмазов в феврале 2024 года, а Европейский Союз принял аналогичные ограничения. Россия, по оценкам, обеспечивает около 30% мировой добычи алмазов.

