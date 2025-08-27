Міністерство фінансів США оприлюднило загальну ліцензію №104A, яка дозволяє здійснювати операції з імпортом певних категорій діамантів, заборонених указом президента США №14068.

Про це свідчить документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

США частково дозволили імпорт алмазів російського походження

Згідно з документом, до Сполучених Штатів можна ввозити діаманти, якщо вони фізично перебували за межами Росії до моменту ввезення і не були експортовані або реекспортовані з РФ після встановлених дат.

Зараз дивляться

Йдеться про непромислові діаманти вагою від 1 карата, які не потрапляли під експорт чи реекспорт з 1 березня 2024 року, та діаманти від 0,5 карата – з 1 вересня 2024-го.

Однак у документі наголошується, що імпорт і ввезення до США непромислових діамантів російського походження залишаються забороненими відповідно до указу президента.

У Мінфіні уточнили, що дія ліцензії не поширюється на інші заборонені операції, передбачені Регламентом санкцій проти Росії (31 CFR, частина 587), зокрема на транзакції з особами, які перебувають під санкціями, якщо це не дозволено окремо.

Попередня аналогічна ліцензія діяла до 1 вересня 2025 року. Її продовження відображає послідовність Вашингтона в реалізації санкційної політики, запровадженої у межах домовленостей Групи семи.

США ввели заборону на імпорт російських діамантів у лютому 2024 року, а Європейський Союз ухвалив схожі обмеження. Росія, за оцінками, забезпечує близько 30% світового видобутку діамантів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.