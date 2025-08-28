Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом после массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

Подробности разговора фон дер Ляйен с Трампом и Зеленским

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что во время атаки был также поврежден офис Британского совета в Киеве.

— Только что разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом США Дональдом Трампом после массированного удара по Киеву, который также повредил наш офис ЕС, — написала дипломат.

Она подчеркнула, что Путин должен сесть за стол переговоров. Дипломат добавила, что Европа должна обеспечить длительный мир для Украины.

— Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза, — считает фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что инструмент SAFE должен укрепить ВСУ.

— Наш оборонный инструмент SAFE будет важен для укрепления храбрых украинских вооруженных сил, — добавляет дипломат.

Также глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС уже готовит 19-й пакет жестких санкций и новые меры в отношении замороженных российских активов для усиления давления на Россию.

Об этом сообщает The Guardian.

— И это еще одно мрачное напоминание о том, что поставлено на карту. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, слепо убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей. Именно поэтому мы оказываем максимальное давление на Россию, — сказала президент Еврокомиссии.

Зеленский о разговоре с фон дер Ляйен: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинским народом. Он заявил, что Россия этой ночью основной целью выбрала Киев.

— Спасибо за сочувствие и солидарность с нашими людьми после такого циничного и жестокого российского обстрела. Этой ночью был один из самых сильных ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне выбрали Киев, — написал глава государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что пока Россия не предпримет реальных шагов к миру, давление на страну-агрессора должно усиливаться.

— Обсудили нашу дипломатическую работу для прекращения убийств, прекращения этой ничем не спровоцированной российской агрессии и для обеспечения нашим людям настоящей безопасности. Сейчас много работы на разных уровнях именно для этого, — заявил президент Украины.

Зеленский рассказал, что президент Еврокомиссии сообщила ему о подготовке 19-го пакета санкций против РФ и координации действий с другими партнерами.

