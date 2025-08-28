Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і оільником США Дональдом Трампом після масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 28 серпня.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Подробиці розмови фон дер Ляєн з Трампом та Зеленським

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що під час атаки було також пошкоджено офіс Британської Ради у Києві.

– Щойно розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським, а потім із президентом США Дональдом Трампом після масованого удару по Києву, що також уразив наш офіс ЄС, – написала дипломатка.

Вона наголосила, що Путін має сісти за стіл переговорів. Дипломатка додала, що Європа має забезпечити тривалий мир для України.

– Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза, – вважає фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що інструмент SAFE має зміцнити ЗСУ.

– Наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил, – додає дипломатка.

Також очільниця Єврокомісії наголосила, що ЄС вже готує 19-й пакет жорстких санкцій та нові заходи щодо заморожених російських активів для посилення тиску на Росію.

– І це ще одне похмуре нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей. Саме тому ми чинимо максимальний тиск на Росію, – сказала президент Єврокомісії.

Зеленський про розмову із фон дер Ляєн: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Урсулою фон дер Ляєн подякував за співчуття та солідарність із українським народом. Він заявив, що Росія, цієї ночі, основною ціллю обрала Київ.

– Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ, – написав глава держави у Telegram.

Зеленський наголосив, що поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на країну-агресора має посилюватись.

– Обговорили нашу дипломатичну роботу для зупинення вбивств, зупинення цієї нічим не спровокованої російської агресії та для гарантування нашим людям справжньої безпеки. Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього, – заявив президент України.

Зеленський повідомив, що президент Єврокомісії розповіла йому про підготовку 19-гопакету санкцій проти РФ та координацію дій із іншими партнерами.

