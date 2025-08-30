Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї.

Зеленський про розмову з премʼєр-міністром Індії

Як заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, він розмовляв із премʼєр-міністром Індії саме про те, що зараз відбувається.

– Росія продовжує війну та вбивства. Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав – припинення вогню потрібне. Тоді це буде чітким сигналом, що РФ готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї, – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін тільки морочить голову лідерам і втягує їх собі у спільники.

Як пояснив президент України, Путін відкидає загрозу санкцій, відкладаючи їх у такий спосіб, але більше нічого його не цікавить. Важливо, щоби вдалося разом дотиснути Росію до припинення війни, сказав глава держави.

В окремому дописі в соцмережах Володимир Зеленський додав, що поінформував Моді про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейських лідерів.

На його думку, це була продуктивна та важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником, зазначив президент.

– Минуло майже два тижні. За цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу. Лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую премʼєр-міністрові за слова співчуття рідним і близьким загиблих, – звернув увагу Зеленський.

Вони скоординували позиції України та Індії перед самітом Шанхайської організації співробітництва.

Як зазначив Зеленський, закінчення цієї війни має розпочатися із безумовного припинення вогню та необхідної тиші. Цю позицію розуміють і підтримують усі, наголосив президент.

Він вважає, що неможливо предметно говорити про мир тоді, коли українські міста та громади перебувають під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту, сказав глава держави.

Крім цього, політики обговорили двосторонні відносини України та Індії, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. На думку Зеленський, є потенціал, який можна реалізувати. Президент додав, що буде радий зустрітися з премʼєр-міністром Індії найближчим часом.

Як нещодавно стало відомо, наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе регіональний форум із безпеки за участю понад 20 світових лідерів. На саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться 31 серпня – 1 вересня у Тяньцзіні, приїдуть Путін і прем’єр-міністр Нарендра Моді.

