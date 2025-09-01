В Беларуси 31 августа начались военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Военные учения ОДКБ в Беларуси

В учениях принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Сейчас смотрят

Также в маневрах будут задействованы 450 единиц вооружения и техники, в частности девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.

По личному распоряжению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко военные учения перенесли вглубь страны, заявил Минск.

— Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в разного рода инсинуациях и возможных провокациях, — заявил начальник Генштаба Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко.

По словам Муравейко, во время учений военные будут отрабатывать сценарии применения ядерного оружия, однако само ядерное оружие использовать не будут.

— Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать — будем учиться, — сказал начальник белорусского Генштаба.

Участниками договора являются Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, что на 12-16 сентября на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения Запад-2025. Часть российских военных прибыла в Беларусь еще 6 августа. Тема учений — использование группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства.

В июле контрразведка СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками на северной границе Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.