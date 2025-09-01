У Білорусі 31 серпня розпочалися військові навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Військові навчання ОДКБ у Білорусі

У навчаннях беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

Також у маневрах будуть задіяні 450 одиниць озброєння та техніки, зокрема дев’ять літаків й вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

За особистим розпорядженням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка військові навчання перенесли вглиб країни, заявив Мінськ.

– Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували в різного роду інсинуаціях і можливих провокаціях, – заявив начальник Генштабу Білорусі, генерал-майора Павло Муравейко.

За словами Муравейка, під час навчань військові відпрацьовуватимуть сценарії застосування ядерної зброї, проте саму ядерною зброю не використовуватимуть.

– Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати – будемо вчитися, – сказав начальник білоруського Генштабу.

Учасниками договору є Росія, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан.

Нагадаємо, що на 12–16 вересня на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання Захід-2025. Частина російських військових прибула до Білорусі ще 6 серпня. Тема навчань – використання угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави.

У липні контррозвідка СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами на північному кордоні України.

